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نفوق أكثر من 300 رأس ماعز في بلدة عين الذهب والتحقيقات جارية
أمن وقضاء
2025-06-05 | 04:17
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نفوق أكثر من 300 رأس ماعز في بلدة عين الذهب والتحقيقات جارية
شهدت بلدة عين الذهب في محافظة عكار كارثة زراعية كبيرة تمثلت في نفوق أكثر من 300 رأس ماعز من قطيع يعود للمواطن محمد يحيى طه وشقيقته هلا، في حادثة مفجعة لا تزال أسبابها قيد التحقيق، وسط مخاوف من تدهور حال ما تبقى من القطيع الذي يصارع الموت.
وتوجه إلى المكان رئيس المجلس البلدي حسين طالب، والمختاران ناصر مرعي وعبدالحميد علي، حيث اطلعوا على حجم الكارثة وسطروا إفادة رسمية بالواقعة.
كما حضرت دورية أمنية وفتحت تحقيقًا في نوعية الأدوية التي أعطيت للقطيع اخيرًا.
من جهتها، استدعت الجهات المعنية خبراء من مصلحة الزراعة في عكار الذين أخذوا عينات مخبرية من الحيوانات النافقة لتحليلها والتوصل إلى الأسباب الدقيقة وراء الكارثة.
وأشار صاحب القطيع إلى أنه يشتبه في أن دواءً تم استخدامه اخيرًا هو السبب المباشر للنفوق الجماعي، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد نوع المادة وما اذا كانت تحتوي على مواد سامة ومصدرها، واتخاذ الإجراءات المناسبة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الذهب
والتحقيقات
جارية
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