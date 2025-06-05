توقيف عدد من المشتبه بهم في إطلاق نار على دورية للجيش

تعرّضت دورية للجيش بتاريخ 4 / 6 / 2025، لإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة على طريق إيعات - تل الأبيض في بعلبك، فردّ عناصر الدورية على مصادر النيران، من دون وقوع إصابات.



وعلى أثر ذلك، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المشتبه بهم في عملية إطلاق النار، وأوقفت 7 أشخاص، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات، بحسب ما أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.



وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.