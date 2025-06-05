الأمن العام أصدر الإحصاءات الشهرية لحالات التزوير

أصدر مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام، الإحصاءات الشهرية لحالات التزوير التي ضُبطت من قبل عناصر الأمن العام اللبناني في الدوائر والمراكز الحدودية كافة.