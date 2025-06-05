الأمن العام أصدر الإحصاءات الشهرية لحالات التزوير

صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام #الإحصاءات الشهرية لحالات التزوير التي ضُبطت من قبل عناصر الأمن العام اللبناني في الدوائر والمراكز الحدودية كافة، وفقاً للجداول المرفقة ربطاً.
وتنبّه المسافرين بالمسؤولية القانونية المترتبة عليهم لدى إستخدام المستندات المزورة وما ينتج عن ملاحقة قضائية. pic.twitter.com/9NsAds8tKF
— الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) June 5, 2025
صدر عن #مكتب_شؤون_الإعلام #الإحصاءات الشهرية لحالات التزوير التي ضُبطت من قبل عناصر الأمن العام اللبناني في الدوائر والمراكز الحدودية كافة، وفقاً للجداول المرفقة ربطاً.
وتنبّه المسافرين بالمسؤولية القانونية المترتبة عليهم لدى إستخدام المستندات المزورة وما ينتج عن ملاحقة قضائية. pic.twitter.com/9NsAds8tKF