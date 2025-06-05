الجيش: تفكيك جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة يارون- بنت جبيل

أعلنت قيادة الجيش، أنه بتاريخ 5 / 6 / 2025، وفي إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة يارون- بنت جبيل، وعملت على تفكيكه.



وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.