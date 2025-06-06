حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

أصدرت لجنة إعادة الإعمار في منطقة بيروت إحصاءً أوليًا يرصد الأضرار التي خلفتها الغارات الإسرائيلية الغاشمة على الضاحية الجنوبية. وقد طالت الاعتداءات العديد من الأحياء السكنية، مخلّفة دماراً واسعاً في الأبنية والمؤسسات، وأضراراً جسيمة في الممتلكات، حيث دمر العدو 9 أبنية تدميراً كلياً، وقد تضرر جراء العدوان 71 مبنًى، و 50 سيارة و177 مؤسسة.



وفي ما يلي تفاصيل الأضرار حسب الإحصاء:



منطقة الرويس:



عدد الأبنية المدمرة كلياً: 2

عدد الأبنية المتضررة: 8

عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً: 21

عدد الوحدات السكنية المتضررة: 100



منطقة السانتريز:



عدد الأبنية المدمرة كلياً: 2

عدد الأبنية المتضررة: 30

عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً: 22

عدد الوحدات السكنية المتضررة: 314



منطقة الكفاءات:



عدد الأبنية المدمرة كلياً: 3

عدد الأبنية المتضررة جزئياً: 18

عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً: 36

عدد الوحدات السكنية المتضررة: 160



منطقة القائم:



عدد الأبنية المدمرة كلياً: 2

عدد الأبنية المتضررة: 15

عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً: 36

عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئياً: 300



مجموع عدد السيارات والمؤسسات المتضررة:



عدد السيارات المتضررة: 50

عدد المؤسسات المتضررة: 177