توقيف أشخاص في مدينة صور وضبط أسلحة وذخائر حربية

دهمت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صور بتاريخ 4/ 6/ 2025، منازل عدد من المطلوبين بجرم إطلاق نار، وأوقفت 4 أشخاص وضبطت أسلحة وذخائر حربية.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.