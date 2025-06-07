الجيش يزيل سواتر ترابية أقامها العدو الإسرائيلي في خراج بلدة ميس الجبل

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 7/ 6/ 2025، وفي إطار متابعة الوضع في الجنوب وإزالة خروقات العدو الإسرائيلي، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل على إزالة عدد من السواتر الترابية وإعادة فتح طرقات في خراج بلدة ميس الجبل - مرجعيون، كان العدو الإسرائيلي قد أغلقها في وقت سابق.