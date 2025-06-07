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شعبة المعلومات توقف 5 متورّطين في إشكال صبرا الذي أدى إلى وفاة شخصَين
أمن وقضاء
2025-06-07 | 10:52
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شعبة المعلومات توقف 5 متورّطين في إشكال صبرا الذي أدى إلى وفاة شخصَين
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بتاريخ 3-3-2025 وفي محلة صبرا، حصل إشكال بين عائلتين نتيجة خلافات عائلية، ما لبث أن تطوّر إلى تبادل لإطلاق النار من أسلحة حربية بين الطرفين، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، توفي اثنان منهم، في حين فرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة.
وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، بغية تحديد هوية المتورطين في الإشكال وتوقيفهم.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوياتهم، وهم:
– ع. ز. د. (مواليد عام 1972، لبناني)
– أ. ز. د. (مواليد عام 2000، لبناني)
– ح. ز. د. (مواليد عام 2006، لبناني)
– ع. ي. (مواليد عام 1997، لبناني)
– ر. ش. (مواليد عام 1996، فلسطيني)
وبتاريخي 5 و20-05-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهم، وبتفتيش الثاني ضُبط بحوزته مسدس حربي.
وبالتحقيق معهم، اعترفوا باشتراكهم في الإشكال وإطلاق النار في محلة صبرا، ما أدى إلى وفاة شخصين.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فقد أُجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
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شعبة المعلومات
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