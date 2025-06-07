على أوتوستراد زحلة... سرقة فان بعد اطلاق النار على صاحبه

اعترض مجهولون طريق فان لنقل الركاب على أوتوستراد زحلة بعدما استوقفوه بصفتهم ركابا، ثم قاموا بإطلاق النار باتجاهه، فأصيب برصاصة في رجله ومن ثم عمدوا الى سلبه الفان الذي كان يقوده وفروا الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



وعلى الفور، حضر عناصر الصليب الأحمر اللبناني وعملوا على نقل المصاب الى مستشفى المعلقة الحكومي في زحلة.



كما حضرت عناصر القوى الأمنية وبوشرت التحقيقات.