سلام حيا قوى الأمن في عيدها: صمدت في وجه الأزمات وبقيت ساهرة على أمن الوطن

كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة "اكس": "في عيدها الـ164 نحيي قوى الأمن الداخلي، المؤسسة الأمنية التي صمدت في وجه الاغتيالات والأزمات، وبقيت ساهرة على أمن الوطن وسلامة المجتمع. تحية إجلال لأرواح شهدائها، والرهان باقٍ على ضباطها وعناصرها في ترسيخ الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة والمساهمة في بناء دولة القانون".





