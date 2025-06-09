الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش-حامات ومركز تدريب الزهراني والصالحية-كفرفالوس وصيدا

أعلنت قيادة الجيش أن "وحدات من الجيش ستقوم اعتبارًا من 10/6/2025 ولغاية 4/7/2025 ضمنًا بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية، في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات ومركز تدريب الزهراني والصالحية – كفرفالوس وصيدا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة، المتوسطة والثقيلة.



لذا، دعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.