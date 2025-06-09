الجيش: العثور على مسيرتين في حولا وبيت ليف

بتاريخ 8/6/2025، سقطت مسيرتان تابعتان للعدو الإسرائيلي في بلدتي حولا – مرجعيون وبيت ليف – بنت جبيل.وقد عملت دوريات من الجيش على تأمين محيط سقوطهما، ونقلهما إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليهما وإجراء اللازم بشأنهما.