فرع مكافحة المخدرات في حلب ألقى القبض على شخصين يحملان الجنسية اللبنانية

ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب القبض على شخصين يحملان الجنسية اللبنانية، ويمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة، وفق ما أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد”.

وأوضح أنّ العملية تمت أثناء محاولتهما تهريب كمية ضخمة من المخدرات، وأسفرت العملية عن ضبط كمية تقدر بنحو 800 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر و200 ألف حبة مخدرة كانت بحوزتهما، والتي ستُتلف.

وقال: “نؤكد أن بلادنا لن تكون مرتعًا لتجار ومروجي المخدرات، ولا ممرًا لتهريبها، كما لن نسمح بأن تستخدم أراضيها طريقاً يهدد أمن دول الجوار، وسنواصل العمل بكل حزم لملاحقة شبكات التهريب والترويج، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق العابثين بأمن المواطنين”.