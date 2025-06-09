اللواء شقير: تهنئة وتقدير بمناسبة الذكرى الـ 64 لتأسيس قوى الأمن الداخلي

هنأ المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بيان المديرية بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لتأسيسها.



وقال: "يسعدني أن أتوجه إليكم، وإلى جميع الضباط والعناصر في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة العيد الرابع والستين بعد المئة لتأسيس قوى الأمن الداخلي، هذه المؤسسة العريقة التي تشكل ركيزة أساسية من أركان الدولة اللبنانية، وسندا حقيقيا في حماية الأمن والاستقرار.

لقد أثبتم على مر السنوات، ولا تزالون، التزاما راسخا برسالة الأمن وخدمة المواطنين، وقدمتم ولا تزالون تقدمون التضحيات الجسام في سبيل صون السلم الأهلي وتطبيق القانون. إن احتفالكم بهذه المناسبة هو احتفال بكل معاني الوفاء والعطاء والانضباط، وهو محطة لتجديد الثقة بدوركم الوطني، وبما تمثلونه من صلابة في مواجهة التحديات.

إننا في المديرية العامة للأمن العام، نعتزم بالتنسيق والتكامل الدائم بين مؤسستينا، ونعول على هذا التعاون لتعزيز مناعة الوطن في وجه كل الأخطار، مؤكدين أن وحدة المؤسسات الأمنية هي الضمانة الأساسية لحماية لبنان واللبنانيين.

كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم وعلى وطننا الحبيب بالأمن والسلام، وعلى مؤسستكم بالمزيد من التقدم والنجاح".