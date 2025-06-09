الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
31
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
31
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اللواء شقير: تهنئة وتقدير بمناسبة الذكرى الـ 64 لتأسيس قوى الأمن الداخلي
أمن وقضاء
2025-06-09 | 08:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اللواء شقير: تهنئة وتقدير بمناسبة الذكرى الـ 64 لتأسيس قوى الأمن الداخلي
هنأ المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بيان المديرية بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لتأسيسها.
وقال: "يسعدني أن أتوجه إليكم، وإلى جميع الضباط والعناصر في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة العيد الرابع والستين بعد المئة لتأسيس قوى الأمن الداخلي، هذه المؤسسة العريقة التي تشكل ركيزة أساسية من أركان الدولة اللبنانية، وسندا حقيقيا في حماية الأمن والاستقرار.
لقد أثبتم على مر السنوات، ولا تزالون، التزاما راسخا برسالة الأمن وخدمة المواطنين، وقدمتم ولا تزالون تقدمون التضحيات الجسام في سبيل صون السلم الأهلي وتطبيق القانون. إن احتفالكم بهذه المناسبة هو احتفال بكل معاني الوفاء والعطاء والانضباط، وهو محطة لتجديد الثقة بدوركم الوطني، وبما تمثلونه من صلابة في مواجهة التحديات.
إننا في المديرية العامة للأمن العام، نعتزم بالتنسيق والتكامل الدائم بين مؤسستينا، ونعول على هذا التعاون لتعزيز مناعة الوطن في وجه كل الأخطار، مؤكدين أن وحدة المؤسسات الأمنية هي الضمانة الأساسية لحماية لبنان واللبنانيين.
كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم وعلى وطننا الحبيب بالأمن والسلام، وعلى مؤسستكم بالمزيد من التقدم والنجاح".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
شقير:
تهنئة
وتقدير
بمناسبة
الذكرى
لتأسيس
الأمن
الداخلي
فرع مكافحة المخدرات في حلب ألقى القبض على شخصين يحملان الجنسية اللبنانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:35
تدابير سير بمناسبة حفل افتتاح غابة شهداء قوى الأمن الداخلي في محميّة أرز الشوف
آخر الأخبار
11:35
تدابير سير بمناسبة حفل افتتاح غابة شهداء قوى الأمن الداخلي في محميّة أرز الشوف
0
آخر الأخبار
2025-05-11
وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي في سراي طرابلس بحضور المدير العام لأمن الدولة اللواء ادكار لاوندس ومحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا
آخر الأخبار
2025-05-11
وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي في سراي طرابلس بحضور المدير العام لأمن الدولة اللواء ادكار لاوندس ومحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا
0
آخر الأخبار
11:31
اللواء عبد الله في الأمر العامّ: الرهان على مؤسّسة قوى الأمن ضمانة لأمن الناس والمجتمع
آخر الأخبار
11:31
اللواء عبد الله في الأمر العامّ: الرهان على مؤسّسة قوى الأمن ضمانة لأمن الناس والمجتمع
0
أخبار لبنان
2025-04-15
اللواء شقير: للحفاظ على وحدة لبنان وأمنه وإستقراره
أخبار لبنان
2025-04-15
اللواء شقير: للحفاظ على وحدة لبنان وأمنه وإستقراره
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:12
فرع مكافحة المخدرات في حلب ألقى القبض على شخصين يحملان الجنسية اللبنانية
أمن وقضاء
07:12
فرع مكافحة المخدرات في حلب ألقى القبض على شخصين يحملان الجنسية اللبنانية
0
أمن وقضاء
06:37
الجيش: العثور على مسيرتين في حولا وبيت ليف
أمن وقضاء
06:37
الجيش: العثور على مسيرتين في حولا وبيت ليف
0
أخبار لبنان
06:24
قوى الأمن: إحباط عمليات إحتيال بـ"الدولار المجمد" وتوقيف متورطين
أخبار لبنان
06:24
قوى الأمن: إحباط عمليات إحتيال بـ"الدولار المجمد" وتوقيف متورطين
0
أمن وقضاء
04:18
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش-حامات ومركز تدريب الزهراني والصالحية-كفرفالوس وصيدا
أمن وقضاء
04:18
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش-حامات ومركز تدريب الزهراني والصالحية-كفرفالوس وصيدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-04-26
ارتفاع حصيلة الانفجار في جنوب إيران إلى 8 قتلى و750 جريحا
أخبار دولية
2025-04-26
ارتفاع حصيلة الانفجار في جنوب إيران إلى 8 قتلى و750 جريحا
0
آخر الأخبار
2025-05-01
الحلقة الثانية من "مرحبا دولة" تُعرض الليلة... لا تفوتوا متابعتها الساعة 9:30 عبر شاشة الـLBCI
آخر الأخبار
2025-05-01
الحلقة الثانية من "مرحبا دولة" تُعرض الليلة... لا تفوتوا متابعتها الساعة 9:30 عبر شاشة الـLBCI
0
فنّ
2025-06-06
"العب يا نشمي"... ديانا كرزون تغني للمنتخب الأردني تأهلاً لمونديال 2026 (فيديو)
فنّ
2025-06-06
"العب يا نشمي"... ديانا كرزون تغني للمنتخب الأردني تأهلاً لمونديال 2026 (فيديو)
0
منوعات
2025-06-07
الشرطة "توقف" تمساحا في كاليفورنيا... "اشتبهنا بكونه ديناصورًا وهذه المخالفات التي ارتكبها"
منوعات
2025-06-07
الشرطة "توقف" تمساحا في كاليفورنيا... "اشتبهنا بكونه ديناصورًا وهذه المخالفات التي ارتكبها"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
لوس أنجلوس تشتعل... ترامب ينزل الحرس الوطني والمهاجرون يتمردون
تقارير نشرة الاخبار
08:04
لوس أنجلوس تشتعل... ترامب ينزل الحرس الوطني والمهاجرون يتمردون
0
أخبار لبنان
06:14
ولاية نواب حاكم مصرف لبنان قبيل الانتهاء... طبخة التعيينات لم تنضج بعد
أخبار لبنان
06:14
ولاية نواب حاكم مصرف لبنان قبيل الانتهاء... طبخة التعيينات لم تنضج بعد
0
أخبار لبنان
06:01
فضل الله: الدولة قادرة على حشد عناصر القوة التي تملكها لمواجهة الاعتداءات
أخبار لبنان
06:01
فضل الله: الدولة قادرة على حشد عناصر القوة التي تملكها لمواجهة الاعتداءات
0
أخبار لبنان
03:45
وزير الزراعة ممثلًا الرئيس عون: الأمن الحقيقيّ لا يُبنى بالسلاح وحده بل بمؤسسات وشراكة متكاملة
أخبار لبنان
03:45
وزير الزراعة ممثلًا الرئيس عون: الأمن الحقيقيّ لا يُبنى بالسلاح وحده بل بمؤسسات وشراكة متكاملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
Open ai: بياناتك لا تنسى.. حتى لو حذفتها
تقارير نشرة الاخبار
13:33
Open ai: بياناتك لا تنسى.. حتى لو حذفتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تحذير عاجل إلى سكان لبنان... ليس من أفيخاي أدرعي بل بسببه
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تحذير عاجل إلى سكان لبنان... ليس من أفيخاي أدرعي بل بسببه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مستشفى سان لويس صرح طبي ينطلق قريباً برؤية جديدة وتطور لا مثيل له
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مستشفى سان لويس صرح طبي ينطلق قريباً برؤية جديدة وتطور لا مثيل له
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجيش اللبناني يكشف مجددًا على موقع في المريجة – الليلكي بعد تهديد إسرائيلي..اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجيش اللبناني يكشف مجددًا على موقع في المريجة – الليلكي بعد تهديد إسرائيلي..اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عيد الاضحى في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عيد الاضحى في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تحذير عاجل إلى سكان لبنان... ليس من أفيخاي أدرعي بل بسببه
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تحذير عاجل إلى سكان لبنان... ليس من أفيخاي أدرعي بل بسببه
2
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مستشفى سان لويس صرح طبي ينطلق قريباً برؤية جديدة وتطور لا مثيل له
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مستشفى سان لويس صرح طبي ينطلق قريباً برؤية جديدة وتطور لا مثيل له
3
أخبار دولية
00:07
أدرعي يوجّه تحذيرًا إلى الموجودين في مناطق جباليا
أخبار دولية
00:07
أدرعي يوجّه تحذيرًا إلى الموجودين في مناطق جباليا
4
أخبار دولية
00:45
دخول قرار ترامب منع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ
أخبار دولية
00:45
دخول قرار ترامب منع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ
5
خبر عاجل
13:18
يسرائيل هيوم عن مصادر: إسرائيل تعتقد أن التنسيق مع الجيش اللبناني فعّال للغاية لدرجة أنه يجعل وجود اليونيفيل غير ضروري
خبر عاجل
13:18
يسرائيل هيوم عن مصادر: إسرائيل تعتقد أن التنسيق مع الجيش اللبناني فعّال للغاية لدرجة أنه يجعل وجود اليونيفيل غير ضروري
6
صحف اليوم
00:35
مصادر "الأنباء الالكترونية": إسرائيل ستعمل على تعطيل أيّ اتفاق بين الدولة والحزب في شأن السلاح
صحف اليوم
00:35
مصادر "الأنباء الالكترونية": إسرائيل ستعمل على تعطيل أيّ اتفاق بين الدولة والحزب في شأن السلاح
7
أخبار لبنان
03:21
بيان من "المالية" بشأن ملف النفايات... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
03:21
بيان من "المالية" بشأن ملف النفايات... هذا ما جاء فيه
8
خبر عاجل
13:44
مصدر عسكري للـLBCI: الجيش انهى عمليات التفتيش في المريجة ولم يتم العثور على أي شيء وقد غادر المكان علماً بأن الموقع كان قد إستُهدف قبل أشهر خلال الحرب
خبر عاجل
13:44
مصدر عسكري للـLBCI: الجيش انهى عمليات التفتيش في المريجة ولم يتم العثور على أي شيء وقد غادر المكان علماً بأن الموقع كان قد إستُهدف قبل أشهر خلال الحرب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More