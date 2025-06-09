الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس

أمن وقضاء
2025-06-09 | 12:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه اعتبارا من الساعة 6:00 ولغاية الساعة 18:00 من أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 10و11و12-6-2025، تستكمل إحدى الشركات المتعهدة أعمال تزفيت مخرج أوتوستراد المطار باتجاه المطار (التحويلة من وإلى الأوتوستراد، على المسلكين الشرقي والغربي، قبل الأنفاق). 

وأشارت الى أنّ هذه الأشغال ستُنفّذ على مسرب واحد ولن تؤدّي إلى منع المرور.

لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وتجنّب سلوك الطريق المذكور، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

تدابير سير

الأوتوستراد

المطار

LBCI التالي
سلام حيا قوى الأمن في عيدها: صمدت في وجه الأزمات وبقيت ساهرة على أمن الوطن
عملية فرار جماعي من مخفر غزير... اليكم التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-06

تدابير سير في محلّة الأوزاعي بسبب أعمال تزفيت اعتبارًا من يوم غد 7-6-2025 ولمدّة 3 أيام

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-22

تدابير سير بسبب أعمال تأهيل وتزفيت على أوتوستراد جبيل – المدفون

LBCI
أمن وقضاء
14:19

تدابير سير بسبب تعبيد الحفر على الأوتوستراد الشرقي من نهر إبراهيم إلى مستيتا

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-03

تدابير سير بسبب صيانة الإنارة في نفق المطار المتجه نحو خلدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:19

تدابير سير بسبب تعبيد الحفر على الأوتوستراد الشرقي من نهر إبراهيم إلى مستيتا

LBCI
أمن وقضاء
08:27

اللواء شقير: تهنئة وتقدير بمناسبة الذكرى الـ 64 لتأسيس قوى الأمن الداخلي

LBCI
أمن وقضاء
07:12

فرع مكافحة المخدرات في حلب ألقى القبض على شخصين يحملان الجنسية اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
06:37

الجيش: العثور على مسيرتين في حولا وبيت ليف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-06

أوسع اعتداء إسرائيلي على الضاحية الجنوبية منذ اتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
2025-05-31

حماس: سلمنا ردنا على مقترح ويتكوف

LBCI
أخبار دولية
2025-04-09

أرامكو السعودية تعلن 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز

LBCI
أخبار دولية
14:24

الأمم المتحدة لا تريد "مزيدا من العسكرة" للأوضاع في لوس أنجلوس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أبرز الملفات على طاولة المفاوضات الأميركية - الصينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مؤتمر للمانحين: أموال إعادة الإعمار مرتبطة بالسياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أرقام قياسية بالجملة... وسيناريو غير مسبوق شهده النهائي التاريخي لبطولة رولان غاروس أبرز دورات التنس الكبرى بالعالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

سفينة "مادلين" من غزة إلى قبضة إسرائيل... هذه قصتها

LBCI
أخبار دولية
13:26

غروسي أكد دعم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

اليونيفيل تنفذ دوريات ومهمات بدون الجيش اللبناني... لهذه الأسباب

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 9-6-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

لوس أنجلوس تشتعل... ترامب ينزل الحرس الوطني والمهاجرون يتمردون

LBCI
أخبار لبنان
06:14

ولاية نواب حاكم مصرف لبنان قبيل الانتهاء... طبخة التعيينات لم تنضج بعد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
00:07

أدرعي يوجّه تحذيرًا إلى الموجودين في مناطق جباليا

LBCI
أخبار دولية
00:45

دخول قرار ترامب منع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ

LBCI
صحف اليوم
00:35

مصادر "الأنباء الالكترونية": إسرائيل ستعمل على تعطيل أيّ اتفاق بين الدولة والحزب في شأن السلاح

LBCI
أخبار لبنان
03:21

بيان من "المالية" بشأن ملف النفايات... هذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
02:19

مأدبة عشاء أقامها الرئيس سليمان تكريمًا للرئيس عون

LBCI
أمن وقضاء
12:26

تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس

LBCI
حال الطقس
00:50

طقس حار يؤثّر على لبنان واستقرار في درجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
11:29

هبة نصر: التقارير التي تتحدث عن توجه الولايات المتحدة واسرائيل الى انهاء مهام اليونيفيل غير دقيقة بحسب مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More