تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه اعتبارا من الساعة 6:00 ولغاية الساعة 18:00 من أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 10و11و12-6-2025، تستكمل إحدى الشركات المتعهدة أعمال تزفيت مخرج أوتوستراد المطار باتجاه المطار (التحويلة من وإلى الأوتوستراد، على المسلكين الشرقي والغربي، قبل الأنفاق).



وأشارت الى أنّ هذه الأشغال ستُنفّذ على مسرب واحد ولن تؤدّي إلى منع المرور.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وتجنّب سلوك الطريق المذكور، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام.