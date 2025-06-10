تعميم صورة موقوف بجرم سرقة من داخل سيّارات

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف غ. غ. (مواليد عام 1999، فلسطينيّ)، بجرم سرقة من داخل سيّارات.



وطلبت المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة طريق الجديدة الكائن قرب مسجد الأمام علي، أو الاتصال على الرقم: 856811-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".