شعبة المعلومات كشفت هويات سارقي خزنة تحتوي على مصاغ ومبالغ مالية

ادّعى أحد المواطنين أنّ مجهولين أقدموا على الدخول، بواسطة الكسر والخلع، إلى فيلا عائدة لذويه فى محلّة المشرف- الشوف، وسرقوا خزنة حديديّة بداخلها مصاغًا ذهبيًا، ومجوهرات، ومبالغ مالية، مستغلّين غيابهم عن المنزل.



وقدّرت قيمة المسروقات حوالى /300/ ألف دولار أميركيّ.



على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي ّإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هويّة المتورّطين وتوقيفهم.



وتوصّلت شعبة المعلومات إلى أنّ السرقة حصلت فجر تاريخ 23-05-2025، وتمكّنت من تحديد هوية السارقين، وهم كلّ من:



ع. غ. (مواليد عام 2001، لبنانيّ)



م. د. (مواليد عام 2002، لبنانيّ)



ت. ن. (مواليد عام 1990، لبنانيّ)



وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشعبة من توقيفهم في محلّتي الحمرا وخلدة، وتم ضبط /3/ سيّارات: الأولى نوع "مرسيدس"، والثانية نوع "هيونداي"، والثالثة نوع "نيسان" وهي المستخدمة في عملية السرقة.



واعترفوا بما نُسب إليهم لجهة إقدامهم على تنفيذ عمليّة السرقة المذكورة من داخل الفيلا، وأنّهم اشتروا سيّارة "المرسيدس" المضبوطة، وسيّارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر"، من المبلغ المسروق، كما صرفوا قسمًا من الأموال لشراء المخدرات.



وضبطت دوريات الشعبة "الرانج روفر"، واستُرجع جزء من المسروقات، وهي عبارة عن: ليرة ذهبية، وسلسالين، و/4/ خواتم، ومبلغ مالي.



وأجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".