مطلوب بموجب 7 مذكرات قضائية في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول توجّه أحدهم إلى محلة طريق الجديدة – دوار شاتيلا.



وتفّذت إحدى الدوريات كمينًا محكمًا في المحلة المذكورة، أسفر عن توقيفه على متن سيارة من نوع “تويوتا”، ويدعى:



س. س. (مواليد عام 1995، لبنانيّ)



وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب /7/ مذكرات قضائية بجرائم: محاولة قتل، سرقة، إطلاق نار.



وضُبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط يحتوي على /8/ طلقات صالحة للاستعمال.



تم تسليم الموقوف إلى فصيلة طريق الجديدة لإجراء المقتضى القانوني بحقه، عملاً بإشارة القضاء المختص.