الجيش: توقيف مواطنَين أثناء نقلهما كمية كبيرة من القذائف والمذنّبات والذخائر الحربية

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 10 /6 /2025 ونتيجة عملية أمنية دقيقة، أوقفت مديرية المخابرات في منطقة شتورا - زحلة المواطنَين (م.ن.) و(ح.ج.) أثناء نقلهما كمية كبيرة من القذائف والمذنّبات والذخائر الحربية بواسطة سيارة عائدة لهما. كما دهمت المديرية المذكورة منزليَهما في بلدة تمنين - بعلبك، وضبطت في منزل الأول كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات، بالإضافة إلى مبالغ مالية مزورة.



وبحسب البيان، فإن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.