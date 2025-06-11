التقرير الشهري عن عدد الشكاوى عن حالات العنف الأسري خلال شهر أيار

وزعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التقرير الشهري عن عدد الشكاوى التي تلقتها عبر خطها الساخن، عن حالات العنف الأسري المبلغ عنها خلال شهر أيار المنصرم وفقا للآتي:



عنف جسدي: 68

عنف جنسي: صفر

عنف معنوي: 6

عنف اقتصادي: صفر

غير ذلك: صفر.



ويشمل هذا التقرير عدد الاتصالات المتعلقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي التي تلقتها عبر الخط الساخن، والتي يتم التبليغ عنها من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة الى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة الى الضحية:



الزوج: 46

الأب: 9

الأم: 6

الإخوة: 5

غير ذلك: 8.