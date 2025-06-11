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شعبة المعلومات توقف متورطين في جريمة قتل شاب فى القبة

أمن وقضاء
2025-06-11 | 05:27
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شعبة المعلومات توقف متورطين في جريمة قتل شاب فى القبة
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شعبة المعلومات توقف متورطين في جريمة قتل شاب فى القبة

بتاريخ 8-6-2025 وفي محلة القبة، تعرض الشاب (م. ه.، مواليد عام 2005، لبناني) للطعن بآلات حادة نتيجة أشكال حصل بينه وبين عدد من الأشخاص. ونقل الضحية على اثرها الى المستشفى بحالة حرجة، ثم فارق الحياة متأثرًا بجراحه. وقد فر المتورطون الى جهة مجهولة. وأدت هذه الجريمة الى توتر الوضع الامني في المحلة، وسادت حالة من الغضب بين المواطنين.

على الفور، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم بما أمكن من السرعة، بالتنسيق مع القضاء المختص.

وبناءً عليه، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها في موقع حصول جريمة القتل. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية المتورطَين الرئيسيَين، وهما الشقيقان:
- خ. ص. (مواليد عام 1998، لبناني)
-  أ. ص. (مواليد عام 2000، لبناني).

وفي أقل من 24 ساعة، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت الشعبة من تحديد مكان اختبائهما داخل شقة في محلة القبة، حيث عملت إحدى دورياتها على مداهمة المكان وتوقيفهما.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وتم تسليمهما الى القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي المتورطين في الجريمة.

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