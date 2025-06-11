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الأمن العام: تسهيلات للراغبين بالمغادرة من الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظامي الدخول والإقامة
أمن وقضاء
2025-06-11 | 06:19
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الأمن العام: تسهيلات للراغبين بالمغادرة من الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظامي الدخول والإقامة
أعلنت المديرية العامة للأمن العام تقديم تسهيلات للراغبين بالمغادرة من الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظامي الدخول والإقامة عبر المراكز الحدودية البرية وفقاً لما يلي:
- الداخلون بصورة شرعية إعتباراً من تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤ وتخلفوا عن المغادرة ضمن المهلة الممنوحة لهم من دون استيفاء أي رسوم ومن دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم.
- الداخلون بصورة غير شرعية (خلسة) من دون استيفاء أي رسوم ومن دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم.
وأفادت بأنه يعمل بهذا التدبير لغاية ١٥/٠٧/٢٠٢٥ ضمناً.
***للإستفسار والإطلاع على التفاصيل، يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:
www.general-security.gov.lb
أو مراجعة الـ CALL CENTER على الرقم 1717.
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