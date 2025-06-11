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إندلاع حريق نتيجة تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة والدفاع المدني يعمل على إخماده

اندلع حريق نتيجة تفجير فوج الهندسة في الجيش اللبناني ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وتعمل فرق الدفاع المدني اللبناني على اخماده.