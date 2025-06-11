تدابير سير لمناسبة إقامة مهرجان موسم الصيف السياحي في قرطبون - مستيتا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن "بلدية بلاط - قرطبون - مستيتا تقيم مهرجان موسم الصيف السياحي، وذلك من تاريخ 12 ولغاية 16-06-2025 على طريق مستيتا - قرطبون البحرية، حيث سيتم اقفال الطريق البحرية من المنتجع السياحي BAY حتى مفرق مستيتا، اعتبارًا من الساعة 17:00 ولغاية الساعة الواحدة ليلًا من كل يوم، حتى الانتهاء".



وطلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم والتقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة، حفاظًا على السلامة العامة، ومنعًا للازدحام".