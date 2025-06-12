مروّج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتجارة وترويج المواد المخدّرة في مدينة صيدا.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة إلى تحديد هويّته وتمكّنت من توقيفه بتاريخ 05-06-2025 في محلّة حارة صيدا، ويدعى: م. خ. (مواليد عام 1997، لبناني).



وبتفتيشه، عثر بحوزته على 11 طبة من مادة باز الكوكايين، كميّة من مادّتي الماريجوانا وحشيشة الكيف، بالإضافة إلى هاتف خلوي.



وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدّرات في مدينة صيدا.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، بحسب ما أفادت لمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.