اللواء عبدالله استقبل قائد الجيش... وتشديد على أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله في مكتبه بثكنة المقر العام، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في زيارة هنأ في خلالها اللواء عبدالله لمناسبة العيد الـ164 لقوى الأمن الداخلي.



وخلال اللقاء، جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد، وشددا على أهمية التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة الأمنية.