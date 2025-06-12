الجيش: إزالة سواتر ترابية أقامها العدو الإسرائيلي في خراج بلدة شبعا - حاصبيا

أعلنت قيادة الجيش أنه "بتاريخ 12/6/2025، ضمن إطار متابعة الوضع في الجنوب وإزالة خروقات العدو الإسرائيلي، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على إزالة عدد من السواتر الترابية وإعادة فتح طرقات في خراج بلدة شبعا - حاصبيا، كان العدو الإسرائيلي قد أغلقها في وقت سابق."

