الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
24
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلدية زغرتا - إهدن أسفت لحريق الفندق الأثري: نأمل عودته القريبة إلى الخارطة السياحية هذا الصيف
أمن وقضاء
2025-06-12 | 11:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بلدية زغرتا - إهدن أسفت لحريق الفندق الأثري: نأمل عودته القريبة إلى الخارطة السياحية هذا الصيف
أسفت بلدية زغرتا - اهدن في بيان "للحريق الذي اندلع فجرًا في فندق "كرز أهدن" في ساحة الميدان، والتهم سقفه المصنوع من الخشب القطراني العتيق وقرميده وأغلب محتوياته".
ولفتت الى أن "فندق الكرز أو فندق صوطو كما هوية مالكيه هو تحفة معمارية وهندسية يشكل ذاكرة تراثية وأثرية في ساحة الميدان بين فندقين آخرين: زخيا وبروفنسيال، وهو احتضن مسرح مهرجانات اهدن لسنوات، كذلك كان مدرسة صيفية لفترة زمنية في أواخر القرن الماضي واستقبل مشاهير الفن والسياسة والادب".
وأشارت الى أن "الفندق الذي ارتدى حلة الترميم، عمره أكثر من ١٥٠ سنة، وفق الاصول يشكل اليوم نقطة سياحية مهمة في استقبال الوافدين والسياح، وكان يتحضر لبدء عرس الصيف الاهدني".
وأكدت البلدية أنها "كما كل الاهالي ورواد الفندق، شعرت بمرارة من مشهد الضرر الذي سببه الحريق"، آملةً ان تكون "ورشة استعادة حركته سريعة ليعود الى الخارطة السياحية موقعًا عصريًا استقطابيًا هذا الصيف، وما أحوجنا الى هذه العودة السريعة".
وشكرت "فرق وعناصر الدفاع المدني وأهل النخوة من المتطوعين الذين ساهموا بإخماد الحريق باندفاع وغيرة".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
زغرتا
لحريق
الفندق
الأثري:
عودته
القريبة
الخارطة
السياحية
الصيف
التالي
مروّج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
الجيش: إصابة ضابط وعسكريَّين نتيجة انفجار ذخائر في منطقة عيناتا – بنت جبيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:21
حريق كبير أتى على فندق في ميدان إهدن
أخبار لبنان
03:21
حريق كبير أتى على فندق في ميدان إهدن
0
أخبار لبنان
2025-05-07
توضيح من حركة “أسس” في شأن ما ورد في نشرة أخبار الـLBC عن انتخابات بلدية زغرتا – إهدن
أخبار لبنان
2025-05-07
توضيح من حركة “أسس” في شأن ما ورد في نشرة أخبار الـLBC عن انتخابات بلدية زغرتا – إهدن
0
أمن وقضاء
2025-06-11
تدابير سير لمناسبة إقامة مهرجان موسم الصيف السياحي في قرطبون - مستيتا
أمن وقضاء
2025-06-11
تدابير سير لمناسبة إقامة مهرجان موسم الصيف السياحي في قرطبون - مستيتا
0
أخبار لبنان
2025-06-02
إجتماع تشاركي بين الهيئات الإقتصادية ووزيرة السياحة للنهوض بالقطاع السياحي وإنجاح موسم الصيف
أخبار لبنان
2025-06-02
إجتماع تشاركي بين الهيئات الإقتصادية ووزيرة السياحة للنهوض بالقطاع السياحي وإنجاح موسم الصيف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أمين سلام خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أمين سلام خلف القضبان
0
أمن وقضاء
11:28
قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات ناشط في صيدا
أمن وقضاء
11:28
قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات ناشط في صيدا
0
أمن وقضاء
09:04
الجيش: إزالة سواتر ترابية أقامها العدو الإسرائيلي في خراج بلدة شبعا - حاصبيا
أمن وقضاء
09:04
الجيش: إزالة سواتر ترابية أقامها العدو الإسرائيلي في خراج بلدة شبعا - حاصبيا
0
أمن وقضاء
03:15
اللواء عبدالله استقبل قائد الجيش... وتشديد على أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية
أمن وقضاء
03:15
اللواء عبدالله استقبل قائد الجيش... وتشديد على أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-05-16
فوز لائحة "كلنا علما الشعب" بالتزكية
أمن وقضاء
2025-05-16
فوز لائحة "كلنا علما الشعب" بالتزكية
0
فنّ
2025-06-09
"إذا القلب بيختار... فدقاته صاروا كلن بإسمك"... ملحم زين: قلبي دق
فنّ
2025-06-09
"إذا القلب بيختار... فدقاته صاروا كلن بإسمك"... ملحم زين: قلبي دق
0
أخبار دولية
05:24
الخطوط الهندية: رحلة متجهة من أحمد أباد إلى لندن غاتويك تعرضت لـ"حادث"
أخبار دولية
05:24
الخطوط الهندية: رحلة متجهة من أحمد أباد إلى لندن غاتويك تعرضت لـ"حادث"
0
أخبار لبنان
05:17
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى روما... ولقاء مع البابا لاون غدا
أخبار لبنان
05:17
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى روما... ولقاء مع البابا لاون غدا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إصابة نجم منتخب لبنان لكرة السلة وائل عرقجي تبعده عن الملاعب...
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إصابة نجم منتخب لبنان لكرة السلة وائل عرقجي تبعده عن الملاعب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هذه المناطق التي ستزورها القديسة تيريز الطفل يسوع في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هذه المناطق التي ستزورها القديسة تيريز الطفل يسوع في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أمين سلام خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أمين سلام خلف القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
حكم أمهز يتحدث للـLBCI عن تعامل إيران مع الضربة إذا حصلت…
تقارير نشرة الاخبار
13:20
حكم أمهز يتحدث للـLBCI عن تعامل إيران مع الضربة إذا حصلت…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
شن تل أبيب ضربة ضد إيران: الأجواء المحلية والإقليمية والأميركية تجعل الأيام المقبلة حاسمة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
شن تل أبيب ضربة ضد إيران: الأجواء المحلية والإقليمية والأميركية تجعل الأيام المقبلة حاسمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
هذه الخيارات التي قد يلجأ إليها الرئيس الأميركي قبل جولة المفاوضات الأحد…
تقارير نشرة الاخبار
13:17
هذه الخيارات التي قد يلجأ إليها الرئيس الأميركي قبل جولة المفاوضات الأحد…
0
أخبار دولية
13:16
مؤتمر حل الدولتين: أميركا تحذر والسعودية ماضية!
أخبار دولية
13:16
مؤتمر حل الدولتين: أميركا تحذر والسعودية ماضية!
0
أخبار دولية
13:15
ترامب: أريد أن أبرم إتفاقًا مع إيران... ومن المرجح جدًا أن توجه إسرائيل ضربة لإيران
أخبار دولية
13:15
ترامب: أريد أن أبرم إتفاقًا مع إيران... ومن المرجح جدًا أن توجه إسرائيل ضربة لإيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الوكالة تدين، طهران تتحدى، وواشنطن تخلي... والنار تحت الرماد في ضيافة عُمان
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الوكالة تدين، طهران تتحدى، وواشنطن تخلي... والنار تحت الرماد في ضيافة عُمان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
00:07
أسرار الصحف المحلية 12-6-2025
اسرار
00:07
أسرار الصحف المحلية 12-6-2025
2
أمن وقضاء
02:51
مروّج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
02:51
مروّج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
3
صحف اليوم
00:30
مصادر "الأخبار": الاجتماع بين لودريان ورعد تناول 3 نقاط أساسية
صحف اليوم
00:30
مصادر "الأخبار": الاجتماع بين لودريان ورعد تناول 3 نقاط أساسية
4
خبر عاجل
04:16
رويترز نقلا عن دبلوماسيين: مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا يعلن عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية لأول مرة منذ 20 عاما تقريبا
خبر عاجل
04:16
رويترز نقلا عن دبلوماسيين: مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا يعلن عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية لأول مرة منذ 20 عاما تقريبا
5
خبر عاجل
12:44
ترامب: من المرجح جدًا أن توجه إسرائيل ضربة لإيران ولا أريد أن أقول إن الضربة وشيكة وأريد أن أبرم إتفاقًا مع إيران ونحن قريبون من ذلك
خبر عاجل
12:44
ترامب: من المرجح جدًا أن توجه إسرائيل ضربة لإيران ولا أريد أن أقول إن الضربة وشيكة وأريد أن أبرم إتفاقًا مع إيران ونحن قريبون من ذلك
6
خبر عاجل
05:48
رويترز نقلا عن وسائل إعلام رسمية: القوات المسلحة الإيرانية تطلق مناورات عسكرية "تركز على تحركات العدو"
خبر عاجل
05:48
رويترز نقلا عن وسائل إعلام رسمية: القوات المسلحة الإيرانية تطلق مناورات عسكرية "تركز على تحركات العدو"
7
أخبار دولية
03:35
مسؤول إيراني لرويترز: دولة "صديقة" حذرت طهران من ضربة عسكرية محتملة
أخبار دولية
03:35
مسؤول إيراني لرويترز: دولة "صديقة" حذرت طهران من ضربة عسكرية محتملة
8
أخبار لبنان
05:17
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى روما... ولقاء مع البابا لاون غدا
أخبار لبنان
05:17
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى روما... ولقاء مع البابا لاون غدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More