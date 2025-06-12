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بلدية زغرتا - إهدن أسفت لحريق الفندق الأثري: نأمل عودته القريبة إلى الخارطة السياحية هذا الصيف

أمن وقضاء
2025-06-12 | 11:24
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بلدية زغرتا - إهدن أسفت لحريق الفندق الأثري: نأمل عودته القريبة إلى الخارطة السياحية هذا الصيف
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بلدية زغرتا - إهدن أسفت لحريق الفندق الأثري: نأمل عودته القريبة إلى الخارطة السياحية هذا الصيف

⁠أسفت بلدية زغرتا - اهدن في بيان "للحريق الذي اندلع فجرًا في فندق "كرز أهدن" في ساحة الميدان، والتهم سقفه المصنوع من الخشب القطراني العتيق وقرميده وأغلب محتوياته".

ولفتت الى أن "فندق الكرز أو فندق صوطو كما هوية مالكيه هو تحفة معمارية وهندسية يشكل ذاكرة تراثية وأثرية في ساحة الميدان بين فندقين آخرين: زخيا وبروفنسيال، وهو احتضن مسرح مهرجانات اهدن لسنوات، كذلك كان مدرسة صيفية لفترة زمنية في أواخر القرن الماضي واستقبل مشاهير الفن والسياسة والادب".

وأشارت الى أن "الفندق الذي ارتدى حلة الترميم، عمره أكثر من ١٥٠ سنة، وفق الاصول يشكل اليوم نقطة سياحية مهمة في استقبال الوافدين والسياح، وكان يتحضر لبدء عرس الصيف الاهدني". 

وأكدت البلدية أنها "كما كل الاهالي ورواد الفندق، شعرت بمرارة من مشهد الضرر الذي سببه الحريق"، آملةً ان تكون "ورشة استعادة حركته سريعة ليعود الى الخارطة السياحية موقعًا عصريًا استقطابيًا هذا الصيف، وما أحوجنا الى هذه العودة السريعة".

وشكرت "فرق وعناصر الدفاع المدني وأهل النخوة من المتطوعين الذين ساهموا بإخماد الحريق باندفاع وغيرة".

 

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