قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات ناشط في صيدا

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتجارة وترويج المواد المخدّرة في مدينة صيدا.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت هذه الشعبة إلى تحديد هويته وتمكنت من توقيفه بتاريخ 05-06-2025 في محلة حارة صيدا، يدعى م. خ. (مواليد عام 1997، لبناني).



وبتفتيشه، عثر بحوزته على /11/ طبة من مادة باز الكوكايين، كمية من مادتي الماريجوانا وحشيشة الكيف، بالإضافة إلى هاتف خلوي.



وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات في مدينة صيدا.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.