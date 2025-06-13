قوى الأمن: توقيف مُهرّبين في محلة المحمرة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:



"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، ومنها عمليات التهريب، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في المناطق التي تكثر فيها العمليات المذكورة، وذلك بهدف توقيف المتورطين بها.



بتاريخ 9-6-2025، وبنتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات الشعبة، اشتبهت بفانين نوع "هيونداي" لون أبيض في محلة المحمرة.



على الفور، نصبت إحدى دوريات الشعبة كمينًا لهما، وتمكنت من ضبطهما وتوقيف السائقين. باستجلاء هويتيهما، تبيّن أنهما يدعيان: م. ع. (مواليد عام 1990، لبناني) ر. ح. (مواليد عام 1986، سوري)



بتفتيش الفانين، عثر في داخلهما على كمية كبيرة من الدخان المهرّب عبارة عن 115 صندوقًا. كما ضبطت بحوزة السائقين 3 هواتف خلوية وشريحة خط.



أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وتم تسليمهما مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص".