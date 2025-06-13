تحديد أوقات منع مرور الشّاحنات على أوتوستراد المتن السّريع صعودًا باتجاه بلدات المتن الأعلى

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه بناء على قرار محافظ جبل لبنان المتعلّق بمنع سير الشاحنات على أوتوستراد المتن السّريع صعودًا باتّجاه بلدات ترشيش، وكفرسلوان، وجوار الحوز، وقرنايل، في قضاء بعبدا. ومجدل ترشيش وعينطورة، في قضاء المتن، سيتمّ منع مرور الشّاحنات على الطرقات التالية:



-من السّاعة 06،30 وحتّى الساعة 09،30، ثم من السّاعة 16،00 ولغاية السّاعة 19،00 من يوم الاثنين إلى الجمعة.



- من السّاعة 12،00 ظهر يوم السّبت، ولغاية الساعة صفر من فجر يوم الاثنين الذي يليه.



وطلبت من سائقي الشّاحنات أخذ العلم والتقيّد بالأوقات المذكورة.