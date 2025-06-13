قيادة الجيش تحذّر من سقوط بقايا صواريخ اعتراضية: لعدم الاقتراب منها

حذّرت قيادة الجيش المواطنين من سقوط بقايا صواريخ اعتراضية، ودعتهم إلى عدم الاقتراب منها حفاظًا على سلامتهم.



كما أعلنت الى أن الوحدات العسكرية المختصة تعمل على نقل هذه البقايا وإجراء اللازم بشأنها.