الجيش: توقيف متورطين في إشكال مسلح في طرابلس وإخلاء شقق ومحال تجارية

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أنه "إلحاقا بالبيان الصادر بتاريخ 12/6/2025 والمتعلق بتوقيف أشخاص على أثر إشكال مسلح في طرابلس، وفي إطار الملاحقة الأمنية ومتابعة توقيف المتورطين، دهمت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحارة البرانية - طرابلس منازل عدد منهم، وأوقفت المواطنين: (ر.ح.)، (م.ح.)، (و.ح.)، (م.س.ح.)، وضبطت سلاحا وذخائر حربية.



ولفتت في بيان، الى أنه في موازاة ذلك، يعمل الجيش على إخلاء شقق ومحال تجارية كان المتورطون يسيطرون عليها بالقوة من دون وجه حق، ويفرضون خوات على مالكيها.



وأشارت الى أن المضبوطات سلمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.