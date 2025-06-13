تعميم صورة موقوفَيْن مُشتبه بارتكابهما أعمال سرقة وسلب...

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه بناء على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الامن الداخلي صورة الموقوفين ع. ر. (مواليد عام 1997، سوري)، وش. ا. ز. (مواليد عام 2009، فلسطيني)، للاشتباه بارتكابهما أعمال سرقة وسلب، ولقيادتهما درّاجة آليّة من دون تسجيل، وهما من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وسلب.



وطلبت المديرية من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الاتصال بمفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة على أحد الرقمين: 810170-01، أو 810171-01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.