تدابير سير الأحد المقبل بمناسبة "رالي جزّين الثاني عشر"

ينظَّم يوم الأحد 15-6-2025، في مدينة جزين، "رالي جزين الثاني عشر"، ويتألف من 7 مراحل خاصّة للسرعة، وواحدة استعراضيّة، على الشّكل التالي:



المراحل الخاصّة الاولى والثّالثة والخامسة للسّرعة: (15،03كلم).



بسري _ وادي جزين: تنطلق هذه المرحلة من بسري صعودًا باتجاه تعيد – الحرف- الميدان – جل ناشي-بنواتي- بكاسين نزولاً إلى جديدة الوادي صعودًا إلى وادي جزّين، وصولًا إلى جزين (المعبور). وسيتم منع وقوف ومرور المركبات الآلية على هذه الطريق، اعتبارًا من الساعة 6,58 حتى الساعة 9,28، ومن الساعة 9,56 ولغاية الساعة 12,26، ومن الساعة 12,54 لغاية الساعة 15,24.



المراحل الخاصة الثانية والرابعة والسّادسة للسرعة: (15،63 كلم.)



برتي _ قيتولي: تنطلق هذه المرحلة من برتي صعودًا نحو ريمات _ صيدون _ حيداب – قطين -المكنونية، وصولًا إلى قيتولي طريق حيطورة. وسيتم منع وقوف ومرور المركبات الآلية على هذه الطريق اعتبارًا من الساعة 7،56 حتى الساعة 10،26، ومن الساعة 10،54 ولغاية الساعة 13.34، ومن الساعة 13.52 وحتى الساعة 16.22.



المرحلة الاستعراضيّة الخاصّة للسّرعة (1،20 كلم)

جزّين– داخل البلدة.



وتقفل هذه الطريق من الساعة 14.00 حتى الساعة 17.00.



كما سيقام مركز تجمّع ومنطقة خدمة في ساحة جزّين، اعتباراً من الساعة 14،00 من يوم السبت 14-06-2025، لغاية الساعة 18.00 من يوم الأحد 15-06-2023.



ويرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.