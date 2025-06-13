الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تدابير سير الأحد المقبل بمناسبة "رالي جزّين الثاني عشر"
أمن وقضاء
2025-06-13 | 13:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تدابير سير الأحد المقبل بمناسبة "رالي جزّين الثاني عشر"
ينظَّم يوم الأحد 15-6-2025، في مدينة جزين، "رالي جزين الثاني عشر"، ويتألف من 7 مراحل خاصّة للسرعة، وواحدة استعراضيّة، على الشّكل التالي:
المراحل الخاصّة الاولى والثّالثة والخامسة للسّرعة: (15،03كلم).
بسري _ وادي جزين: تنطلق هذه المرحلة من بسري صعودًا باتجاه تعيد – الحرف- الميدان – جل ناشي-بنواتي- بكاسين نزولاً إلى جديدة الوادي صعودًا إلى وادي جزّين، وصولًا إلى جزين (المعبور). وسيتم منع وقوف ومرور المركبات الآلية على هذه الطريق، اعتبارًا من الساعة 6,58 حتى الساعة 9,28، ومن الساعة 9,56 ولغاية الساعة 12,26، ومن الساعة 12,54 لغاية الساعة 15,24.
المراحل الخاصة الثانية والرابعة والسّادسة للسرعة: (15،63 كلم.)
برتي _ قيتولي: تنطلق هذه المرحلة من برتي صعودًا نحو ريمات _ صيدون _ حيداب – قطين -المكنونية، وصولًا إلى قيتولي طريق حيطورة. وسيتم منع وقوف ومرور المركبات الآلية على هذه الطريق اعتبارًا من الساعة 7،56 حتى الساعة 10،26، ومن الساعة 10،54 ولغاية الساعة 13.34، ومن الساعة 13.52 وحتى الساعة 16.22.
المرحلة الاستعراضيّة الخاصّة للسّرعة (1،20 كلم)
جزّين– داخل البلدة.
وتقفل هذه الطريق من الساعة 14.00 حتى الساعة 17.00.
كما سيقام مركز تجمّع ومنطقة خدمة في ساحة جزّين، اعتباراً من الساعة 14،00 من يوم السبت 14-06-2025، لغاية الساعة 18.00 من يوم الأحد 15-06-2023.
ويرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأحد
المقبل
بمناسبة
"رالي
جزّين
الثاني
عشر"
التالي
الرئيس عون دعا المجتمع الدولي إلى التحرك فورًا لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها
أمين سلام خلف القضبان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-04-05
تدابير سير بمناسبة إقامة رالي الربيع الـ40
أمن وقضاء
2025-04-05
تدابير سير بمناسبة إقامة رالي الربيع الـ40
0
آخر الأخبار
2025-06-08
تدابير سير بمناسبة حفل افتتاح غابة شهداء قوى الأمن الداخلي في محميّة أرز الشوف
آخر الأخبار
2025-06-08
تدابير سير بمناسبة حفل افتتاح غابة شهداء قوى الأمن الداخلي في محميّة أرز الشوف
0
أمن وقضاء
2025-05-23
تدابير سير ومنع مرور في شارع بلِس يومَي السبت والأحد بمناسبة تنظيم مهرجان جامعي
أمن وقضاء
2025-05-23
تدابير سير ومنع مرور في شارع بلِس يومَي السبت والأحد بمناسبة تنظيم مهرجان جامعي
0
خبر عاجل
2025-04-29
تدابير سير بمناسبة إقامة سباق بيروت ماراثون
خبر عاجل
2025-04-29
تدابير سير بمناسبة إقامة سباق بيروت ماراثون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:37
تعميم صورة موقوفَيْن مُشتبه بارتكابهما أعمال سرقة وسلب...
أمن وقضاء
11:37
تعميم صورة موقوفَيْن مُشتبه بارتكابهما أعمال سرقة وسلب...
0
أمن وقضاء
11:19
الجيش: توقيف متورطين في إشكال مسلح في طرابلس وإخلاء شقق ومحال تجارية
أمن وقضاء
11:19
الجيش: توقيف متورطين في إشكال مسلح في طرابلس وإخلاء شقق ومحال تجارية
0
أمن وقضاء
11:07
قيادة الجيش تحذّر من سقوط بقايا صواريخ اعتراضية: لعدم الاقتراب منها
أمن وقضاء
11:07
قيادة الجيش تحذّر من سقوط بقايا صواريخ اعتراضية: لعدم الاقتراب منها
0
أمن وقضاء
10:07
تحديد أوقات منع مرور الشّاحنات على أوتوستراد المتن السّريع صعودًا باتجاه بلدات المتن الأعلى
أمن وقضاء
10:07
تحديد أوقات منع مرور الشّاحنات على أوتوستراد المتن السّريع صعودًا باتجاه بلدات المتن الأعلى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:21
هآرتس: رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل
آخر الأخبار
14:21
هآرتس: رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل
0
حال الطقس
2025-05-05
إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...
حال الطقس
2025-05-05
إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...
0
آخر الأخبار
10:01
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: سنرد على هجمات إسرائيل ردًا قاصمًا وحاسمًا يجعلها تندم على عدوانها
آخر الأخبار
10:01
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: سنرد على هجمات إسرائيل ردًا قاصمًا وحاسمًا يجعلها تندم على عدوانها
0
آخر الأخبار
02:28
شركة يسرائير للطيران تستكمل حاليًا عملية إخلاء ونقل طائراتها من مطار بن غوريون
آخر الأخبار
02:28
شركة يسرائير للطيران تستكمل حاليًا عملية إخلاء ونقل طائراتها من مطار بن غوريون
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:21
التطورات الأخيرة لكرة السلة ومنتخب لبنان
رياضة
14:21
التطورات الأخيرة لكرة السلة ومنتخب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
الهجوم الإسرائيليّ على إيران... متابعة للموقف الأميركيّ
تقارير نشرة الاخبار
14:15
الهجوم الإسرائيليّ على إيران... متابعة للموقف الأميركيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
ديوان شعر حكمت ابو زيد يختصر تجربة شخصية حول اعادة تشكيل الذات
تقارير نشرة الاخبار
14:07
ديوان شعر حكمت ابو زيد يختصر تجربة شخصية حول اعادة تشكيل الذات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إعادة افتتاح مغارة جعيتا... والعمل على إنجاز الترتيبات الضرورية
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إعادة افتتاح مغارة جعيتا... والعمل على إنجاز الترتيبات الضرورية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع وصلت إلى لبنان وحطت في سهيلة
تقارير نشرة الاخبار
14:01
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع وصلت إلى لبنان وحطت في سهيلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
التصعيد الإيرانيّ–الإسرائيليّ يهزّ الاقتصاد العالميّ
تقارير نشرة الاخبار
13:53
التصعيد الإيرانيّ–الإسرائيليّ يهزّ الاقتصاد العالميّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ضربة ايران تشل الملاحة الشرق اوسطية
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ضربة ايران تشل الملاحة الشرق اوسطية
0
أخبار دولية
13:46
تطورات الموقف الإيرانيّ من "شعب كالاسد"
أخبار دولية
13:46
تطورات الموقف الإيرانيّ من "شعب كالاسد"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
استعدادات إسرائيل لاحتمال ردّ إيرانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:40
استعدادات إسرائيل لاحتمال ردّ إيرانيّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
04:14
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
اقتصاد
04:14
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
2
خبر عاجل
01:31
معلومات للـLBCI: شركة طيران الشرق الأوسط ألغت رحلاتها إلى الدول التي أقفلت مجالها الجوي كالأردن والعراق وتعمد إلى تغيير مسار طائراتها وفقًا للمسارات الآمنة
خبر عاجل
01:31
معلومات للـLBCI: شركة طيران الشرق الأوسط ألغت رحلاتها إلى الدول التي أقفلت مجالها الجوي كالأردن والعراق وتعمد إلى تغيير مسار طائراتها وفقًا للمسارات الآمنة
3
خبر عاجل
23:39
بيان لوزارة الخارجية الإيرانية حول العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران...
خبر عاجل
23:39
بيان لوزارة الخارجية الإيرانية حول العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران...
4
أخبار لبنان
22:46
بعد الهجوم الإسرائيلي... هذا ما قاله السفير الإيراني لدى لبنان
أخبار لبنان
22:46
بعد الهجوم الإسرائيلي... هذا ما قاله السفير الإيراني لدى لبنان
5
خبر عاجل
03:33
الخارجية الأميركية: السفارة الأميركية لديها مؤشرات على احتمال وجود صواريخ أو طائرات مسيرة فوق المجال الجوي الأردني
خبر عاجل
03:33
الخارجية الأميركية: السفارة الأميركية لديها مؤشرات على احتمال وجود صواريخ أو طائرات مسيرة فوق المجال الجوي الأردني
6
خبر عاجل
01:07
الجيش الإسرائيلي: النظام الإيراني أطلق في الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل حيث تعمل كافة أجهزة الدفاع الجوي للتصدي لها
خبر عاجل
01:07
الجيش الإسرائيلي: النظام الإيراني أطلق في الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل حيث تعمل كافة أجهزة الدفاع الجوي للتصدي لها
7
خبر عاجل
00:28
معلومات للـLBCI: مطار بيروت الدولي لا يزال يعمل بشكل طبيعي والحركة الجوية هي بإتجاه الغرب وتم إعتماد الأجواء القبرصية حاليًا وفقط فلاي دبي ألغت رحلتها لليوم
خبر عاجل
00:28
معلومات للـLBCI: مطار بيروت الدولي لا يزال يعمل بشكل طبيعي والحركة الجوية هي بإتجاه الغرب وتم إعتماد الأجواء القبرصية حاليًا وفقط فلاي دبي ألغت رحلتها لليوم
8
خبر عاجل
06:06
ترامب: بعض المتشددين الإيرانيين تحدثوا بشجاعة لكنهم لم يكونوا يعلمون ما الذي كان سيحدث فجميعهم موتى الآن والأمر سيزداد سوءًا فبالفعل حصل موت ودمار هائل لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه المجزرة
خبر عاجل
06:06
ترامب: بعض المتشددين الإيرانيين تحدثوا بشجاعة لكنهم لم يكونوا يعلمون ما الذي كان سيحدث فجميعهم موتى الآن والأمر سيزداد سوءًا فبالفعل حصل موت ودمار هائل لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه المجزرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More