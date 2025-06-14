الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها إطلاق النار والتهريب

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة حوش الأمراء - زحلة، وأوقفت المواطنَين (م.ع.) و(ف.ج.)، المطلوب توقيفهما بجرم إطلاق النار.



كما أوقفت وحدات من الجيش 3 أشخاص وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطن (ح.ع.) في منطقة وادي الدب – عرسال بجرم التهريب، وضبط كمية من المخدرات في حوزته.

- توقيف المواطن (ا.ش.) في منطقة المصنع الحدودية، بجرم تهريب مادة البنزين إلى الأراضي السورية.

- توقيف السوري (م.م.) في منطقة مشاريع القاع – بعلبك لإقدامه على مراقبة دورية للجيش وتصويرها.