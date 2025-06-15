الجيش: ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، نفَّذَت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في منطقة الشراونة - بعلبك، وأوقفت المواطنَين (ع.ز.) و(ي.ح.) والسوري (خ.م.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرائم: إطلاق النار، الاتجار بالمخدرات، الخطف، السرقة، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى كمية من المخدرات.



وبحسب البيان، فإن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة الضّم والفرز - طرابلس المواطن (ح.ح.) المطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.



وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.