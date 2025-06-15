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قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
أمن وقضاء
2025-06-15 | 12:10
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قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختصّ، صورة الموقوف: خ. ع. (مواليد عام 1992، مكتوم القيد) بجرم سرقة مبالغ مالية عن طريق الاحتيال، عبر الاستيلاء على جزء منها في أثناء تصريف العملات.
لذلك، طلبت هذه المديرية العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية، أو الاتصال على الرقم 810170-01 أو 810171-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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