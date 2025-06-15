الجيش: مسيّرة إسرائيلية سقطت في خراج بلدة ميس الجبل

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن مسيّرة للعدو الإسرائيلي سقطت اليوم في خراج بلدة ميس الجبل - مرجعيون.



وأفادت بأن دورية من الجيش توجهت إلى المكان حيث أجري الكشف عليها، ثم عملت على نقلها وإجراء اللازم بشأنها.