مفرزة سير بعبدا تحتجز 5 سيارات مخالفة لقانون السير

رصدت دورية من مفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ ١٥-٦-٢٠٢٥ في محلّة الحازمية باتجاه عاليه، خمس سيارات مخالفة لقانون السير (من دون لوحات)، ويقوم سائقوها بقيادتها بطريقة استعراضية مسبّبين زحمة سير وإزعاجا للمواطنين.



وعلى إثر ذلك، وبالتنسيق مع غرفة عمليات سرية بعبدا، أقامت دورية من المفرزة المذكورة حاجزا بإمرة ضابط عند مفرق بسوس، حيث عملت على ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فتمّ تسطير محاضر ضبط بحق السائقين وحجز المركبات، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.