تدابير سير على طريق أبو ميزان – القليعات بسبب نشوب حريق داخل أحد المعامل

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ اليوم 17-06-2025 عند الساعة 06،00 صباحًا، وعلى طريق أبو ميزان – القليعات، نشب حريق داخل أحد المعامل المعدّ لتصنيع البلاستيك.



ولفتت في بيان، الى أنه حفاظاً على السلامة العامة، تم قطع السير على الطرقات التالية كما يلي:



-من جهة المتن عند مفرق حملايا – أبو ميزان.

-من جهة كسروان، عند حاجز الجيش مفرق داريا-القليعات.



وأشارت الى أنه سيعاد فتحها بعد الانتهاء من إخماد الحريق.



وطلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات وارشادات عناصر قوى الأمن الداخلي تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.