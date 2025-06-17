تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة عُثر عليه في محلة الجناح - السان سيمون على الشاطئ

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة، أنه بتاريخ 16-06-2025، وفي محلّة الجناح – السان سيمون، بالقرب من مدرسة التنشئة على الشاطئ، عُثِرَ على جثّة رجل في العقد الرابع من العمر، مجهول الهويّة، ذو ذقن ولحية خفيفتَين، حنطي البشرة، شعره كستنائي اللون، ومعتدل البنية.



وطلبت المديريّة من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 858473-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد مستوصف الحريري في محلّة شاتيلا.