القاضي إيليا استجوب المحامي الخوري في ملفّ رياض سلامة وقرر تركه لقاء كفالة مالية

استجوب رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي نسيب إيليا، المحامي مروان عيسى الخوري المدعى عليه في ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وفي نهاية الجلسة قرر تركه لقاء كفالة مالية قدرها مليارا ليرة لبنانية.