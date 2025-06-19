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إستمرار الحريق في وادي بسري... ومناشدة للتدخل السريع لمنع تمدده نحو الأديرة
أمن وقضاء
2025-06-19 | 04:52
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إستمرار الحريق في وادي بسري... ومناشدة للتدخل السريع لمنع تمدده نحو الأديرة
مع تجدد الحريق الذي شب بالأمس في احراج منطقة دير المخلص - بكيفا - المحتقرة، والتي تقع على تخوم بسري، ناشد راعي أبرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران مارون العمار الجيش والقوى الأمنية والدفاع المدني وجميع المعنيين المساعدة في إخماد النيران المندلعة في اراضي المطرانية في المنطقة والعمل على تطويقها تفاديا لتوسع رقعتها والقضاء على المزيد من المساحات الخضراء التي تتميز بها المنطقة.
كما ناشدت الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات الأم تيريز روكز، وزارة الداخلية وقيادة الجيش والمديرية العامة للدفاع المدني التدخل السريع، وإرسال الآليات وطوافة للجيش لتطويق الحريق الذي بات يهدد الدير والأراضي المحيطة به في منطقة المحتقرة، لا سيما في ظل تسارع حركة الرياح والتي ادت الى ملامسة النيران لدير سيدة الإبتداء التابع للرهبانية المخلصية في المنطقة.
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