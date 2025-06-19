قوى الأمن عممت صورة المفقودة ريا نادر حرب

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة ريا نادر حرب (مواليد عام 1990، لبنانية) التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلة رسم الحدث - بعلبك حوالى الساعة 14:00 من تاريخ 18-06-2025 إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه، علمًا أنها تعاني من مرض التصلب اللويحي وأمراض عصبية.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أية معلومات عنها أو عن مكان وجودها الاتصال بمخفر يونين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 305011-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.