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موقوف بجرائم احتيال..

أمن وقضاء
2025-06-19 | 10:17
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موقوف بجرائم احتيال..
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موقوف بجرائم احتيال..

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناء على إشارة القضاء المختصّ، صورة الموقوف ز. و. (مواليد عام 1967، لبناني) من أصحاب السّوابق بجرائم احتيال، ومخدّرات، ونشل، وسرقة، وذلك لقيامه بعمليّات احتيال عبر انتحال صفة موظّف لدى منظّمات دوليّة، حيث كان يوهم ضحاياه أنّ باستطاعته تأمين مساعدات ماليّة لهم، من خلال هذه المنظّمات ويطلب منهم تعبئة استمارات لقاء مبالغ ماليّة بغية تقديمها للمراجع المختصّة، والاستحصال بموجبها على المساعدات المطلوبة.

وبالتحقيق معه، اعترف بارتكابه عدّة عمليّات احتيال مشابهة.

وعمّمت المديريّة صورته بناء على إشارة القضاء المختصّ، وطلبت ممّن وقع ضحيّة أعماله، الاتّصال بمفرزة الاستقصاء المركزيّة في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة في ثكنة بربر الخازن على الرقم: 792306-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

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