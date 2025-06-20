سالي إبراهيم بلقيس غادرت ولم تعُد...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقودة، سالي ابراهيم بلقيس (مواليد عام 1995، سورية الجنسية)، التي غادرت منزلها الزوجي الكائن في محلّة التبانة – حي المهاجرين بتاريخ 17-06-2025 إلى جهة مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.



وطلبت المديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة باب التبانة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 389992-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.