قوى الأمن تدعم قاصرًا في سجن الأحداث - رومية لينال شهادة البكالوريا الفنية

في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة، وتأهيل مرتكبيها، ومساعدتهم على التخلص من آثارها، وبناء على موافقة النيابة العامة التمييزية، أجرى السجين القاصر في مبنى الأحداث في السجن المركزي - رومية:

– و. ص. (مواليد عام 2007، لبناني) اختبارًا في مادة الأعمال التطبيقية/المساحة لشهادة البكالوريا الفنية، بحضور رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات في المديريّة العامة للتعليم المهني والتقني الأستاذ جوزيف يونس مع مساعديه الأستاذة فيوليت فنيانوس، والأستاذ ضاوي ضاوي.



وقد أبدى السجين المذكور اهتمامًا بهذا الاختبار وجدية فيه، لما له من انعكاسات إيجابية على مستقبله وعلى انخراطه بالمجتمع، وبسوق العمل.