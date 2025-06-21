خرج ولم يعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: زكريا محمد حبلي (مواليد عام 1995، لبناني) الذي غادر بتاريخ 19-6-2025، منزل ذويه الكائن في محلة حارة صيدا - سهل الصباغ إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه، وهو يعاني من اضطرابات نفسية.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر حارة صيدا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 720095-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.