منع دورية لـ"اليونيفيل" من اكمال تحركها في وادي السلطانية...

منع أهالي بلدة السلطانية في بنت جبيل دورية تابعة لقوات "اليونيفيل" من اكمال تحركها في وادي السلطانية، وذلك بسبب عدم مرافقة دورية من الجيش اللبناني لها.